INVIATO CITTADINO Via Valentini. Come ti sistemo la strada di accesso alla scuola

Giunge da un lettore uno scatto emblematico. La didascalia che l’accompagna recita: “Olio di gomito, volontà, lavoro di squadra”.

Tra parentesi: “100% manodopera e materiali dei residenti”. Membri dell’Associazione di quartiere Nova Elce.

Nello scatto si vede un mezzo di lavoro per il trasporto di materiali. Quattro adulti impegnati. Tra i quali ci pare di riconoscere un quotato pittore elcino.

Un bambino, in piedi sopra una tavola, funge da “rullo compressore”.

Il lavoro è stato eseguito a livello volontario.

Via Maria Bonaparte Valentini adduce alla scuola media Leonardo Da Vinci ed è molto trafficata, anche perché vi hanno sede i garage dei grossi condomini a valle di via Annibale Vecchi.

Ora è tutto a posto.

Ma chissà che, magari, quei cittadini non vengano multati (è già successo altrove) per aver posto mano a un lavoro che non era di loro competenza?