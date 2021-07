INVIATO CITTADINO Via Torelli, si demoliscono e si rifanno ex novo i marciapiedi: risalivano al 1974

Via Torelli, si demoliscono e si rifanno ex novo i marciapiedi: risalivano al 1974. Intervento radicale che si sollecitava da tempo. Mezzo secolo quasi, infatti, non è poco. E i rattoppi non reggevano più. Colpa anche dei mezzi pesanti che salgono su sfasciando il cordolo. Poi tutto si sgretola e degrada.

La demolizione è iniziata a far capo da civico 67, a fronte di uno storico edificio, uscito da un progetto del grande Bruno Signorini. Lo eseguirono le imprese Menigatti, Biscarini e Carlicchi, adattando il palazzo alla configurazione del terreno, abbracciato in un ampio anfiteatro, punteggiato dal verde degli ulivi.

Dunque un lavoro urgente e indispensabile che vede finalmente la luce. Ma già si solleva qualche mugugno. Un diffuso rumor vuole che il rifacimento sia limitato a una minima parte e da un solo lato. Mentre il problema è ampio e… bifronte. Stanno per completare il tratto sotto casa dell’Inviato Cittadino. Quando si dice “quarto potere”.