INVIATO CITTADINO Via Torelli. Lo STOP c’è, ma non si vede… e non si fa

C’era una volta… Per dire che, da oltre un decennio, l’asfalto è, oltre che sbucherellato come una groviera, anche privo di segnaletica orizzontale.

Resta il segnale di STOP accanto all’edicola Cenerini, da anni dismessa.

Ed è invalso il vezzo/vizio, per chi arriva da via Torelli, di tirare dritto, senza concedere il diritto di precedenza a chi lo detiene. Ossia a quanti scendono dalla Rotatoria Mutilati e Invalidi di Guerra o salgono da San Galigano.

Per non parlare di coloro che scendono da via delle Sorgenti, avendo diritto di precedenza. Anche perché vengono da destra, oltre al fatto che gli altri hanno lo stop da rispettare.

Ma quel segnale è ignorato e per terra non si vede nulla: il che è causa di diversi incidenti.

Senza contare il punctum dolens, legato anche la fatto che quanti dovrebbero dirigersi verso la rotatoria e ridiscendere, preferiscono andare per le spicce svoltando direttamente a sinistra e parandosi all’improvviso contro chi sale o scende regolarmente. "Di regola sentiamo la botta", dicono le famiglie vicine.

Qualche volta la Municipale o la Polizia di Stato si piazzano davanti alla Libreria La Scolastica e sanzionano gli irresponsabili. Multe salate e decurtazione di punti. Ma non si può pretendere che Municipale e Forze dell’Ordine stazionino lì in permanenza.

Due le possibili soluzioni: installare un semaforo o allungare il cordolo centrale in modo da costringere gli “svoltatori” abusivi a procedere verso la rotatoria. Costerebbe un niente. I residenti di prossimità hanno avanzato la proposta. Non trovando, fino a questo momento, orecchie disposte ad ascoltare.