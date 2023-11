INVIATO CITTADINO Via Oberdan 10-12. C’era una volta la Deutsche Bank, poi comparve la stella di Sky e oggi spuntano… caffettiere

Inaugurato ieri mattina un nuovo esercizio commerciale con accesso al civico 10 e vetrina al 12 di via Oberdan. Un negozio in franchising che richiama un noto e antico logo, caro a tutti noi.

Sul prodotto, la simpatica faccia dell’omino coi baffi, disegnato da Paul Campani. Per una tazza di caffè da… leccarsi i baffi.

E torna in mente il motivetto che lo reclamizzava nei tempi remoti dell’indimenticabile Carosello (1958) quando esisteva l’unica rete Rai (si stava meglio, quando si stava peggio?)

La caffettiera fu inventata (e brevettata) nel 1933 dal fondatore Alfonso Bialetti e divenne un must tutto italiano che girò per il mondo. Poi vennero prodotti d’imitazione, di fascia economica, che però non scalfirono l’unicità e la fama del prodotto originale.

Secondo Wikipedia, uno studio del 2010 ha calcolato che il 90% delle famiglie italiane possiede una caffettiera di produzione Bialetti, col classico omino coi baffi.

Titolari del negozio: una coppia di intraprendenti imprenditori romani che stanno aprendo store analoghi in altre città italiane.

Da sottolineare che sono già tre-quattro i collaboratori assunti proprio a Perugia, il che va considerato come fattivo segno di positività.

Offrono caffettiere e accessori, perfino firmati da una nota griffe di moda. Ma anche complementi da cucina in colori brillanti e fogge originali. Prevale decisamente il rosso, segno cromatico ottimistico e vitale.

Ieri mattina, commessi e titolari accoglievano clienti e curiosi con una tazzina di buon caffè: a scelta, forte o leggero, sotto l’etichetta della Casa.

Chiediamo ai titolari: a vostro avviso, è tempo di tornare ad offrire sul mercato la moca?

“Malgrado il trionfo delle macchinette a capsule e a cialda, si nota un deciso ritorno alla caffettiera della tradizione”, rispondono.

“Intendiamoci – spiegano – in una veste rinnovata e accattivante, sia in termini di prestazioni che di appeal estetico”.

Si riflette scherzando: “Ce lo vedete il Professore di Eduardo infilare la cialda nella macchinetta? Certamente no. Lui rovescia la moka e degusta. Non saprebbe resistere a questi modelli che della napoletanità portano la vita e i colori”.

Intanto una parola sulla location molto positiva, in prossimità della Stazione Pincetto del Minimetro, Biblioteca degli Arconi, Sant’Ercolano, con un passaggio di turisti considerevole.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

E poi una riflessione finale sul lavoro produttivo e costante dell’operatore immobiliare Vittorio Settequattrini. Gli viene ormai riconosciuto il titolo di direttore d’orchestra delle locazioni in acropoli. A lui si rivolgono amministratori, politici, imprenditori. Insomma, Vittorio costituisce un deciso punto di riferimento. Che svolge bene il proprio lavoro, facendo nel contempo il bene della città.