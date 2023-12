INVIATO CITTADINO Via Maria Alinda Bonacci Brunamonti. Quel moncone di albero fa la “brutta statuina” per il presepe degli orrori

Ce lo segnala la signora A. T., fiera sostenitrice del decoro della città.

Si tratta della base residua di un tronco d’albero, rescisso parecchio tempo fa.

Se non andiamo errati, dovrebbe essere in qualche modo connesso a un incidente di cui demmo notizia.

Pare vi fosse andata a sbattere quella macchina che era salita sul marciapiede investendo un ragazzo. Col pirata datosi irresponsabilmente alla fuga.

Ora, è pensabile che quel moncone possa essere legato alle indagini connesse a quell’episodio. O forse anche a questioni di carattere assicurativo.

Dove si trova. La zona di marciapiede è quella in aderenza al giardinetto dove – sebbene occultata da un telo verdeggiante – giace la “donna de marmo”, nudo di donna dovuto allo scultore Giuseppe Frenguelli.

Ne abbiamo già parlato su queste colonne

Si tratta di una donna nuda, in marmo bianco di Carrara. Appoggiata a terra, prona, all’interno di un giardinetto annesso al civico 15 di via Brunamonti. Vi aveva abitazione e studio il geniale scultore perugino Giuseppe Frenguelli, nato poverissimo, aiutato negli studi dal conte Reginaldo Ansidei e dal Comune di Perugia. Divenuto docente e perfino direttore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”. Il poeta perugino Claudio Spinelli dedicò a questa seducente statua una poesia delicata e straziante (La donna de marmo).

Ma, tornando al tronco rinsecchito, sono in diversi residenti di prossimità a farci notare che non è un bel vedere. E che, a sua volta, quel materiale potrebbe essere fonte di pericolo a carico dei numerosi pedoni che transitano in quel punto per recarsi da/per Monteluce.

Non c’è cosa più semplice che avvertire chi di dovere per la rimozione. Se poi debba essere materiale legato all’indagine, se ne affidi la custodia a chi di competenza.