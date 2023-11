INVIATO CITTADINO Via Francolina. Qui è tutto un lago

Un lettore ci segnala una situazione di pericolo relativa a via Francolina, bretella urbana che collega via Guardabassi con via Vincioli e la parte bassa di via dei Priori.

Il fatto è (ci ricorda N.B.) che da alcuni giorni è in atto una grossa perdita d’acqua.

Con l’abbassamento delle temperature notturne, quel liquido potrebbe trasformarsi in una lastra di ghiaccio, pericolosa per auto e pedoni.

Peraltro, proprio stasera c’è al Morlacchi lo spettacolo “Zio Vania” con teatro sold out.

Non sono pochi coloro che percorrono questa via per raggiungere anche la zona di San Francesco al Prato. Da qui la sollecitazione che assume carattere d’urgenza.

Ci si augura che Umbra Acque intervenga e che tutto sia sistemato entro il tardo pomeriggio e la serata.