INVIATO CITTADINO Via Francesco Innamorati 1D. Venga a prendere il caffè da noi

Non solo prodotti da fumo e valori bollati, ma anche un angolino da colazione. Da alcuni giorni, alla tabaccheria vicina all’Ufficio Postale elcino.

Chiusa l’edicola della Cesarina, chiuso il Barber Shop, chiuse le aule universitarie all’ex Concessionaria De Poi, chiuso il Caffè Malù… cosa resta?

Già: il caffè. Ed è qui che è venuta l’idea alla titolare della tabaccheria. La quale disponeva di uno spazio entrando sulla destra. Angolo che ha allestito con qualche tavolo, sedia e sgabelli. Ha messo su la macchina del caffè, una vetrinetta per brioches e cornetti, un servizio bar essenziale ma dignitoso.

E il baretto è cosa fatta.

Sono già diversi i clienti che entrano per francobollo e fumo… poi si fermano per un caffè. Senza contare coloro che entrano per comperare un gadget regalo: penne, borsette, collanine, tazzine griffate… e poi si fanno un cappuccino con cornetto.

Il target potenziale è ampio e diversificato: studenti di passaggio, clienti della vicina copisteria, utenti dell’Ufficio Postale, dipendenti dell’Università…

Insomma: spazi ce ne sono. Dunque un’inversione di tendenza? Ci si augura proprio di sì. Specie pensando alla rinascita della zona, con la riapertura della scuola Valentini, angustiata da sterminati/interminabili lavori, la conclusione della ricostruzione del blocco studentato Adisu e di quello di viale Faina…

Insomma: auguri di cuore di un lavoro proficuo.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)