INVIATO CITTADINO Via Fabretti. C’era una volta il fotografo Battaglia. C’è oggi Sara Lanzi con Ultra_S

Chi arnòva per Santa Maria / se salva da la malatìa. Per significare che, in occasione della Festa dell’Immacolata (come per la Pasqua) – se si vuole evitare malanni – è necessario indossare un capo nuovo. Fosse anche un fazzoletto.

Ma da Sara Lanzi, al civico 12 di via Fabretti, altro che fazzoletto! Nella pre-inaugurazione del suo Ultra_S di ieri pomeriggio c’era un manipolo di amici, convenuti per far festa e, magari, per vedere o avere la prelazione di acquistare un capo d’abbigliamento di grande appeal.

Da stamane, poi, sarà open day. Considerando che l’idea della titolare è quella di aprire l’atelier-show room solo il venerdì e il sabato. Gli altri giorni è impegnata nel suo lavoro di designer e nella realizzazione di capi, col suo piccolo, ma compatto gruppo di collaboratrici.

Una compagine tutta declinata al femminile. Oltre a Sara, ci sono solo cinque dipendenti, tutte ragazze attive e motivatissime. Le abbiamo viste ieri appendere, sistemare, spostare gli eleganti indumenti usciti dalla loro factory. Dove si parte dal progetto, si scelgono i materiali e si arriva al capo finito. Senza la smania di guadagno, legata alla realizzazione prodotti seriali.

In mostra anche scarpe. Non le produce Sara, ma le disegna e le realizza in collaborazione con ditte artigianali. Come ha pure fatto coi costumi da bagno.

Spezzina di origine, perugina fin dai primi mesi di vita, Sara ha vissuto a Napoli (per ragioni sentimentali, precisa) e a Berlino. Acquisendo quell’apertura mentale che nasce dal confronto umano e antropologico con culture e gusti diversi. È aperta all’innovazione perché, sostiene, il cervello è come il paracadute: funziona solo se ‘aperto’.

Laureata in conservazione dei beni culturali, ha sempre coltivato il gusto per il bello. Ha voluto concludere gli studi, ma non ha speso il pezzo di carta per l’insegnamento o per la promozione del settore turistico-culturale. Ha scelto di operare nel campo della creatività. Si è inventata autonomamente il brand costituito dal suo nome, in parte cancellato. Non mette il logo in evidenza, ma occorre cercarlo in un nastrino, su un’etichetta sul collo, in una finitura.

Giovane ma con significative esperienze. Ha cominciato collaborando con un’azienda di settore. Poi, venti anni fa, ha deciso di mettersi in proprio. Conseguendo riscontri positivi. Ma restando legata a una dimensione discreta, senza smanie di allargamento. Perché, dice, il bello consiste nel gioia di realizzare il bello.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)