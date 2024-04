INVIATO CITTADINO Via Enrico dal Pozzo. Quello spazio per l’affissione degradato e pericoloso

Siamo alla fine della discesa della via recentemente risistemata. In prossimità dell’accesso inferiore della Casa di Riposo di Fontenuovo. Vicino al cancello che adduce al giardino sensoriale.

Qui due spazi per l’affissione se la passano maluccio, fra ruggine e degrado.

In particolare, quello contrassegnato col numero 863 ha una striscia di lamiera staccata dalla metà in giù.

L’abbiamo vista sventagliare pericolosamente mossa dal vento.

È necessario riportarla in aderenza al supporto. Per evitare che ferisca qualche passante. In specie quanti parcheggiano lì vicino e si apprestano a recarsi alla Casa di riposo per visitare amici o parenti.