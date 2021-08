INVIATO CITTADINO Via delle Volte, lo stravagante annuncio del tabaccaio "catulliano"

Via delle Volte. Lo stravagante annuncio del tabaccaio Catulliano. “Odi et amo”, diceva il cantore dei “poëtae novi”, rivolgendosi alla sua Lesbia, tacciata di infedeltà. Atteggiamento simile – ma giocato sul registro del comico – è quello del tabaccaio che, in un manifestino affisso alla serranda (foto), scrive: “Il vostro tabaccaio è in ferie. Ci vedremo quando mi pare. Con affetto ed odio. Camillo”.

Come dire: frenate i bollenti spiriti. Con questo bollore. Voi siete in vacanza e io faccio altrettanto. Con o senza riferimenti letterari.