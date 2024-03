INVIATO CITTADINO Via della Viola e via Cartolari con scritte sulla questione palestinese

Cominciano da poco sopra il Post Mod, vicino all’intersezione fra via del Roscetto con via della Viola.

La percorrono integralmente fino al Cinema Meliès, in prossimità dello studio Giuman, vicino alla chiesa di San Fiorenzo.

Ma ce ne sono anche lungo via Cartolari a far capo dall’intersezione con via Alessi e fino allo sbocco su via della Viola. Passando per lo slargo Paolo Vinti.

Fanno riferimento ai massacri che avvengono a Gaza. Recitano: “Free Palestine”, ma anche “Stop bombing Gaza” o “Stop genocidio palestinese”, “Stay human”, “Bombe su ospedali”, “Due milioni di sfollati”…

Altre ancora citano il numero dei morti e dei feriti, purtroppo in rapido e inarrestabile incremento.

Il tema è all’ordine del giorno anche nei discorsi dei tanti giovani che frequentano i locali dislocati lungo la storica via.

Segno della sensibilità della gente perugina nei confronti di quanto accade in quella tormentata zona del mondo.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)