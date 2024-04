INVIATO CITTADINO Via della Stella. Tutto quel bailamme per sostenere un albero cadente

Gli scatti sono inequivocabili. Alla limite basso di via della Stella, alla confluenza con via dei Priori e prima dell’imbocco di via della Cupa, uno spettacolo che non si vorrebbe vedere.

Siamo al margine della piazza Baldassarre Ferri, di fronte alla chiesa di San Filippo Neri, dove riposano le spoglie mortali dell’evirato cantore. Che, com'è noto (?), lasciò ai Padri Filippini i suoi cospicui averi, accumulati in anni di concerti presso le corti d'Europa.

Qui, al margine della piazza Ferri (che fine sta facendo quell’edificio un tempo occupato dall’Esercito e oggi in disuso?) un albero ha sfondato il muretto di sostegno. E inferto danni alla ringhiera che delimita la superficie interna, ormai adibita a parcheggio.

Per sostenere l’albero fortemente inclinato, sono stati piazzati dei puntelli e un collare che il lettore N.B. stigmatizza giustamente con parole di esecrazione. Scrive, infatti: “Le sembra normale fare quest'accrocco per salvare una pianta che sta buttando giù un muretto e relativa ringhiera?”.

No, non mi sembra normale.

L’unica speranza, non infondata, è che il citato accrocco sia semplicemente un’opera provvisionale/provvisoria per tutelare veicoli e pedoni da un’eventuale, altamente probabile, caduta.

Se così non fosse, ci sarebbe da piangere.

Ma speriamo che, al più presto, si abbatta l’albero e si liberi la strada da segnali e supporti impattanti.