INVIATO CITTADINO Via della Gabbia, terzo step

Quando si dice (in lingua perugina) “Val più ’na voce a tempo”…

Fra i travertini della Vetusta, pare che niente si muova. Ma basta una segnalazione per mettere di corsa chi di dovere e per sistemare tutto.

Riassunto delle puntate precedenti. È accaduto che, in prima battuta, segnalassimo lo schifo di quel box di cantiere in via della Gabbia.

Step 1. Perugia Today segnala.

Step 2. La Gesenu interviene a tempo di record, meno di un’ora dopo la pubblicazione del servizio.

Step 3. L’indomani (ossia oggi) si smonta e si toglie di mezzo l’orrendo manufatto.

L’esperienza cosa insegna? Che spesso si tratta di svegliare la pigrizia e segnale l’inefficienza.

Messi alle strette, anche gli apatici, gli inottemperanti o i negligenti si dànno una mossa.

Così è… se Vi pare. E Perugia tornò a brillare. Più bella e più superba… che pria!