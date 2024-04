INVIATO CITTADINO Via del Mercato. Quella mini ZTL è illogica e irrealizzabile

E mai sarà messa. Sebbene quella disordinata sosta, sul lato sinistro a salire, sia una costante assolutamente deprecabile.

Bene fa la Municipale a farsi vedere, spesso chiamata dai dipendenti del parcheggio che ricevono la motivata protesta dei clienti. E a procedere con le sanzioni.

Ma, sia chiaro: contravvenzioni per reato di sosta non per violazione della ZTL che, come l’araba fenice, che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa.

Insomma: da qualche giorno si può sanzionare, ma laddove si verifichi una violazione. Ma quale violazione di ZTL, senza telecamera e idonea segnalazione?

La telecamera che c’è, attiva e sacrosanta: è quella all’ingresso di via Campo Battaglia, e circonvicine, come via Solitaria e via Bottinelli. Col controllo degli accessi e delle uscite.

Ma all’imbocco di via del Mercato non c’è. E giustamente. Perché non avrebbe senso.

Pensate al cittadino (perugino, italiano o straniero) che esca dalla Galleria Kennedy e si trovi parata dinanzi, ex abrupto, la segnalazione di ZTL: una sorpresa improvvisa e inaspettata.

È pur vero che nessun problema esisterebbe per quanti fossero diretti al parcheggio del Mercato. Non commetterebbero violazione alcuna. Analogamente a quanti entrano da via Alessi e via Angusta, violando (apparentemente e legittimamente) la ZTL, ma con lo scatto della telecamera di accesso al parcheggio che assolve e documenta.

Anche se, pure in questo caso, è accaduto (e può ancora accadere) che qualche goccia d’acqua, il riflesso di un raggio di sole possano creare problemi. Ingannando e documentando in modo imperfetto. Ma sono cose che succedono e che si mettono a posto.

Ma la telecamera all’imbocco inferiore di via del Mercato, proprio no. Debbono essersene accorti e averlo capito, tanto che il tutto è rimasto lettera morta e niente è stato montato.

L’idea iniziale era quella di spostare il varco all’inizio della salitina, nella zona subito dopo la galleria Kennedy e la rotatoria Miles Davis sulla sinistra.

Pazienza. Si potrà legittimamente osservare che non tutte le ciambelle vengono col buco… e santi benedetti!

Eppure la propostina, semplice-semplice, senza ricorrere alla ZTL è sotto gli occhi di tutti: rapida, economica, di sicura efficacia.

I magici paletti, che belli non sono, ma utili sì. Basterebbe apporre dei paletti dissuasori a fianco del muretto a salire sulla sinistra. Sarebbe sufficiente. Vorremmo vedere se qualcuno si azzarderebbe a lasciare la vettura in mezzo alla strada.

Conclusione: a nostro modesto avviso, tutte le mini-ZTL di recente istituzione sono valide e sensate. Tutte meno questa. Detto tra noi. E scritto. Aspettando Godot. Come se si fosse al teatro o al circo.

(ph. Sandro Allegrini)