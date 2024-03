INVIATO CITTADINO Via del Mercato. Ma quale mini ZTL? Il vero parcheggio è qui

Spesso, addirittura, sulla prima curva a gomito destra, impedendo di entrare agevolmente anche ai “normali” fruitori del parcheggio del Mercaro Coperto. Intendendo per tali quelli che pagano per la sosta. Si parcheggia anche contro verso: ossia col frontale della macchina in direzione di via XIV Settembre.

Non è raro il caso che qualche cliente si rivolga ai solerti operatori del parcheggio perché intervengano a mettere una pezza. Non resta, da parte loro, che chiamare la Municipale o invocare l’intervento del carro-attrezzi per la rimozione. Oppure provvedere in proprio, dato che pare abbiano facoltà di sanzionare loro stessi.

Come ufficialmente dichiarato, questa è una delle ZTL di recente istituzione. Un allargamento della ZTL 4 da via Campo Battaglia. Arrivando, attraverso via del Mercato, all’intersezione con Via XIV Settembre in prossimità della Galleria Kennedy.

Staremo a vedere cosa succede dall’11 aprile quando, dopo il periodo di sperimentazione, si partirà a sanzionare gli inottemperanti.

È anche evento comune che vengano abusivamente parcheggiate vetture anche nei quattro/cinque stalli riservati alla manutenzione del Minimetro.

Il bello – anzi il ‘brutto’ – è che spesso vengono esposti i permessi dei presunti ‘aventi diritto’ in quanto residenti. Ma qui non si tratta di diritti. Non si può, insomma, rivendicare il diritto di commettere un abuso. Come quello della sosta in zona controllata e rigorosamente vietata.

Dice un osservatore: “Espongono il permesso per invitare i vigili, in caso di controllo, ad essere meno inflessibili. Insomma: a chiudere un occhio, o tutti e due, su una palese trasgressione effettuata per necessità in quanto, da residenti, non trovano posto nella piazzetta.

Ad altri il compito di discettare sul fatto che si possano chiudere o socchiudere occhi. O, per rimanere in metafora oculistica, avere un occhio di riguardo.

Al cronista interessa solamente constatare una circostanza effettiva e proporla all’attenzione e alla legittima valutazione del lettore.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)