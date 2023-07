INVIATO CITTADINO Via del Liceo. Il Comune recupera i frammenti della lapide vandalizzata

Una notizia che ci piace dare. Con un po’ di commozione. A riprova del fatto che noi perugini siamo gente dura… dal cuore tenero.

Ricordo al lettore la triste historia dell’esito di un atto vandalico sconsiderato, come tutte le forme di violenza. In qualunque modo esercitata.

In una deambulatio matutina l’Inviato Cittadino trova a terra in pezzi la pietra stradale di via del Liceo, già “del Prato”. Lo scrive su queste colonne per renderne partecipe la città.

Ne parla al telefono con l’amico Leonardo Varasano che ha veste per ordinare a chi di dovere di raccogliere quei miseri resti. Cosa indispensabile a prevenire la dispersione che renderebbe impossibile la restitutio ad integrum del manufatto ottocentesco.

Un inviato del Comune si reca sul posto e mette al sicuro i materiali.

Il resto è la parte più bella e toccante della vicenda. Legge quelle note il bravo restauratore Andrea Gobbi, del cui lavoro il nostro giornale si è spesso interessato. Sia perché Andrea ha messo mano al recupero di beni perugini (come la fontanella dei Giardinetti Carducci). Sia perché, attraverso il suo lavoro, porta per lo Stivale il nome della città d’Euliste.

Non è stato difficile strappargli una promessa. Andrea ha risposto: “Sono per lavoro a Marzameni (dopo l’apprezzato restauro dei cannoni di Avola, ndr) ma torno presto”.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

E allora, te la senti di fare un dono alla tua città?

Non ci ha pensato due volte. Ha risposto: “Lo faccio di sicuro. E gratis. Per amore di Perugia”.

Caro lettore, puoi immaginare la mia reazione. Mi astengo dunque dallo scendere in dettagli sentimentali.

La dico alla città, agli amministratori. E anche a quel balordo che ha realizzato uno sfregio di cui dovrebbe vergognarsi.

Nel prossimo mese di ottobre, la pietra sarà al suo posto. Sarà una giornata da iscrivere tra le memorabili.