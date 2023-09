INVIATO CITTADINO Via del Liceo chiusa

Un lavoro assai impegnativo nella strada che collega via Elce di Sotto (in prossimità ristorante Rubbagalline e Aula di Studio studentesca) e l’uscita in via Alessandro Pascoli.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Un lavoro necessario per la comprensibile usura della vecchia linea la cui età assomma a parecchi decenni.

Scavi in profondità al fine di non impattare con altri sottoservizi.

Ai lati della strada, le necessarie tubazioni di ultimissima generazione in pvc e rivestimento ceramico interno a scopo igienico.

Ovviamente ci rimettono quanti hanno facoltà o diritto di sostare coi veicoli nel settore 6. Ma il disagio, si assicura, sarà breve.

Un impegno da rispettare

Ricordiamo, incidentalmente, che la lapide odonomastica del fronte superiore era crollata a terra frantumandosi (non si sa se per distacco naturale o per atto vandalico).

Il restauratore perugino Andrea Gobbi, su nostro amichevole invito, si era offerto di eseguire gratuitamente il restauro.

Da constatare che, malgrado l’iniziale soddisfazione degli amministratori, Gobbi non sia stato ricontattato. Urge farlo dato che, causa i suoi numerosi impegni, dovrà operare fuori città e la sua generosa offerta potrebbe cadere nel vuoto.