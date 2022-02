INVIATO CITTADINO Via degli Scortici a Perugia: quella strada è una trappola... per pedoni

Via degli Scortici. Quella strada è una trappola... per pedoni. Soprattutto perché è priva di marciapiede da entrambi i lati. Lo dimostra una serie di incidenti che si verificano con cadenza quasi quotidiana. Strisciate sul muro, pedoni lambiti dalle vetture o, come ieri è successo, colpi contro le calate di gronda. Ne è stata frantumata proprio una dal palazzo a salire sulla destra, già sede del Dipartimento di Culture Comparate dell’Unistra.

Una vettura ha urtato pesantemente il grosso tubo in ghisa, fino a scardinarlo e far precipitare anche la soprastante parte in rame.

Se ciò che è capitato al manufatto idraulico avesse riguardato un pedone, le condizioni di quella persona sarebbero di certo molto precarie. Il fatto è che si continua a scendere e salire troppo velocemente e con scarso riguardo a quanti percorrono la strada urbana pedibus calcantibus. Specie con la pioggia e la strada viscida, il pericolo diviene esponenziale.

Intanto, l’Inviato Cittadino un consiglio sente di darlo. Ai pedoni esposti al rischio di investimento. Anziché inoltrarsi per via degli Scortici, è possibile utilizzare le scalette di via della Pergola e poi dirigersi dove si desidera, dovendo raggiungere piazza Fortebraccio o attraversare verso l’Arco Etrusco, verso via Ulisse Ricchi o via Cesare Battisti, via Pinturicchio o Palazzo Gallenga.

Le stesse scalette si possono utilizzare in discesa per raggiungere il parcheggio Sant'Antonio, la porta del Bulagaio o viale Sant’Antonio.

Intanto segnaliamo - a chi ne ha responsabilità - che è bene rimuovere subito quei frammenti metallici, prima che qualcuno si faccia male.