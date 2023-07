INVIATO CITTADINO Via Cartolari. Quando l’arte (sedicente) danneggia la riqualificazione

Una facciata da poco riqualificata. Nel colore giallino che sa d’antico.

La violenza ottusa degli imbrattatori rovina un recupero, danneggiando l’estetica e bruciando i risparmi dei titolari.

C’era una volta una strada (medievale) che prende nome da un’antica attività di cartolari.

Qui c’era una volta il sarto Tommaso Mencaroni che cuciva i vestiti al tenore Mario Petri.

C’era in aderenza l’orologiaio Fausto, figura di artista-artigiano che riparava sveglie e orologi, ma creava anche simpatici quadretti con figure antropomorfe realizzate con pezzi “avanzati”.

C’era il giornalaio Bonucci di via Bonaccia. C’erano la panetteria, il verduraio…

C’era, c’era, c’era. Li ricordo uno per uno.

Quindi il degrado, le chiusure. Poi, finalmente, i ragazzi di Fiorivano le Viole che si adoperano per il rilancio della via. Che risorge con via della Viola e dintorni: cinemini, ristoranti, musica, socialità.

C’è chi spende per recuperare la facciata di una casina ereditata dai genitori e dai nonni.

C’è poi qualche stupido, stupidissimo, che imbratta con incomprensibili grafemi quella facciata.

Tu chiamala, se vuoi, arte/creatività. Io la chiamo teppismo.