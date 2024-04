INVIATO CITTADINO Via Cartolari messa in sicurezza. Rimosse le transenne

Finalmente si circola in sicurezza sulla strada urbana che mette in collegamento via Alessi con via della Viola.

Effettuato il necessario intervento sul sottotetto e sulle gronde.

Come da noi già raccontato, nell’edizione de 23 febbraio scorso, erano caduti a terra cospicui frammenti di materiale fittile e lapideo. Si trattava soprattutto di intonaci non più stabili.

Da qui la necessità di tenere alla larga i pedoni dalla zona a rischio. Con qualche danno a carico delle attività di servizio ubicate in loco.

Tutto è stato risolto brillantemente, raggiungendo i fastigi dell’edificio con cestelli telescopici che hanno consentito di operare in sicurezza.

Ieri pomeriggio, in occasione di mostre e attività culturali svoltesi nella sottostante sede di Fiorivano le Viole, i numerosi partecipanti hanno dunque potuto partecipare all’evento e transitare in piena tranquillità.