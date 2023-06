INVIATO CITTADINO Via Bonfigli, il 2 giugno semina multe

Quel 2 giugno che semina… multe a go-go. Un cittadino scrive al Comandante della Municipale. Ed eleva protesta anche a nome dei residenti del Borgo Bello.

Premette essere sua intenzione quella di proporre “osservazioni e sollecitazioni, a rendere più efficiente, e meno persecutorio, il ruolo della Polizia Municipale, nei confronti dei Cittadini”.

Racconta: “Anche oggi, 2 giugno, Festa della Repubblica, in tanti ci siamo recati ai Giardini del Frontone”.

Posti per le vetture… tutti occupati. “Per chi doveva arrivare nella zona più vicina con la propria auto, era impossibile trovare un parcheggio libero, vista la grande affluenza di vetture ufficiali, che occupavano gran parte della zona adiacente in Borgo XX Giugno”.

A mali estremi… parcheggio irregolare. “Pertanto con la mia vettura, come quella di altri automobilisti, abbiamo parcheggiato in Via Bonfigli, lato destro discendente la verso la Porta S. Girolamo”.

Consapevolezza. “È vero che lungo questo tratto c'è un divieto di parcheggio, nonostante la carreggiata stradale sia sufficientemente larga, tanto da consentire il transito dei veicoli in salita come in discesa, con la dovuta attenzione”.

Ma allora si vigili in modo permanente. “Se questo divieto si presume debba essere permanente, perché non si vigila, da parte della Municipale, in tutte le ore della giornata, specialmente per tutte le ore pomeridiane e serali, quando ci sono le attività presso il cinema Zenith e ristoranti adiacenti?”.

Si riduca la zona a divieto. “Non sarebbe più opportuno determinare una diversa lunghezza del percorso stazionabile, lasciando libero l'ultimo tratto prima della Porta S. Girolamo, al fine di garantire la massima sicurezza, con determinato orario giornaliero e riservato ad aventi diritto di residenza e particolari condizioni?”.

Da qui la contestazione. “Per queste ragioni, il sottoscritto intende contestare la sanzione ricevuta, come cerca di invitare anche altri Cittadini a farlo, aspettando una futura convocazione davanti alle Autorità giudiziarie preposte. Si riserva di produrre, nel momento opportuno, tutte le prove necessarie delle evidenti contraddizioni, sul comportamento, a dir poco superficiale, degli agenti e degli organi preposti a questi controlli”.