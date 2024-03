INVIATO CITTADINO Via Bonfigli, albero secco tagliato e rimosso, muro crollato

È stato uno dei temi sui quali ci siamo permessi di attirare a più riprese l’attenzione del pubblico e dell’Amministrazione.

Si trattava, infatti, di una situazione di estremo pericolo.

Consistente nel crollo imminente di quell’albero rinsecchito e giunto a fine vita. Dunque, tanto più instabile e pericoloso.

Per non parlare di quel muro convesso, rigonfio, sbrecciato, con pezzi di pietra e di mattone in continua caduta.

Finalmente chi di dovere ha provveduto all’abbattimento della pianta ammalorata.

Ma il muro, con una consistente breccia nella parte rigonfiata, continua a crollare e a costituire occasione di pericolo.

Delle transenne impediscono alle persone di avvicinarsi alla zona instabile. Ma pare sia giunta l’ora di provvedere al consolidamento e alla ricostruzione.

Innanzi tutto è da rimuovere la vegetazione parassita, edera e quant’altro, che infesta la parte più alta.

Dopo di che è necessario dotare la parte terminale del muro con una serie di lastre lapidee o fittili, a mo’ di copertina. Questo al fine di salvare il muro dal percolamento di acqua piovana che lo imbibisce e indebolisce.

Quindi ricostruire, dopo aver demolito completamente le parti ancora vacillanti.

Questo è quanto resta da fare. Possibilmente in tempi non biblici. E senza lasciare ‘in eredità’ la situazione alla prossima amministrazione comunale.