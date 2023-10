INVIATO CITTADINO Via Baldeschi, lavori in corso

Parte della strada (fortunatamente a senso unico) è impegnata per i lavori alla facciata del condominio al civico 4.

La manutenzione straordinaria dell’edificio che sovrasta l’imbocco di via Appia ha richiesto l’installazione di un colossale ponteggio a protezione degli utenti delle celebri scalette.

Nel giro di pochi minuti abbiamo intercettato una serie cospicua di gente in passaggio. Essendo questo uno dei punti più belli e fotografati della città, il transito pedonale è continuo.

(Foto Sandro Allegrini)

Non solo turisti, ma anche residenti della Conca e dell’Elce che passano per l’Acquedotto. I cui arconi, a breve, saranno oggetto di risanamento, grazie all’intervento mecenatesco del “re di Solomeo” Brunello Cucinelli.

Notevole anche la componente studentesca che fa capo alla zona della Conca e a palazzo Murena. Difatti, da via Appia e Acquedotto si sbuca in via Fabretti e da qui a piazza dell’Università. Con rettorato, uffici, front office degli studenti di recente inaugurazione.

Ecco perché ci si augura che i lavori in via Baldeschi abbiano a terminare presto per liberare la strada e l’accesso di via Appia da queste impattanti, quanto necessarie, strutture.