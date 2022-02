INVIATO CITTADINO Via Baldeschi, come ti cancello il messaggio no vax

Via Baldeschi, come ti cancello il messaggio no vax. È durato l’espace d’un matin, avrebbe detto François de Malherbe.

Ne avevamo segnalato l’esistenza nell’edizione di ieri, evidenziando come quella protezione di cantiere fosse ormai divenuta un tazebao cittadino. Tale da raccogliere non solo disegni, spesso pregevoli, di street art, ma anche l’espressione di punti di vista vari e contrastanti. In questo caso, una decisa resa di posizione contro il green pass e i suoi limiti.

Il messaggio che equiparava il green pass alla violazione di diritti umani (human rights) non deve evidentemente essere piaciuto a chi ha qualche responsabilità nell’Amministrazione cittadina o nella gestione del mega cantiere che avvolge l’Isola della cattedrale.

Sta di fatto che quella scritta – a destra e a sinistra del portone di palazzo Baldeschi - è stata scialbata con un robusto strato di vernice.