INVIATO CITTADINO Via Appia-Acquedotto. Quando l’inciviltà continua a vincere

Lo avevamo segnalato al pubblico ludibrio. Parliamo del malvezzo di inibire l’accesso a uno dei punti più belli e appetibili della città. Ossia all’intersezione tra via Fabretti e via Appia, da cui si entra nel percorso pensile sopra gli Arconi dell’antico Acquedotto.

Un viaggio della memoria che mostra come l’acquedotto di Fra’ Bevignate sia in grado di conferire il prezioso liquido alla Fontana Maggiore.

Arrampicato sulle scalette di via Appia, il turista può raggiungere l’acropoli sbucando in via delle Cantine, raccordo con via Ulisse Rocchi. Ed eccoti davanti agli occhi la chiesa cattedrale, piazza Danti, piazza IV Novembre, corso Vannucci. E il gioco è fatto.

Perfino nei giorni di Umbria Jazz. Non c’è limite alla maleducazione. Non c’è rispetto.

Macchine in mezzo ai piedi ad impedire il passaggio.

E non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire.

In questo caso, il “sordo” dall’udito finissimo e dal comportamento villano è il solito noto. Ossia il personaggio che – perfino in pieno giorno – scansa le transenne che dovrebbero impedire la sosta, le confina in un angolo e piazza la vettura.

Il Comune ha un bel mettere dissuasori e transenne. Il violatore di divieti fa il comodo suo.

Ma la terapia è semplice e costosa. Non sto a ricordare la ricetta. Ma una capatina della Municipale, una rimozione coatta, un’ammenda importante sono le medicine giuste contro la protervia di chi ripete “Lei non sa chi sono io!”.

O, addirittira, fa lo gnorri.