INVIATO CITTADINO Via Annibale Vecchi. Da madre delle lavanderie al fai da te

C’era una volta una strada dell’Elce che letteralmente straboccava di lavanderie. Poi sono cadute come i birilli al bowling. Ben tre su quattro hanno cessato l'attività.

La lavanderia a gettone Sirenix, poco sotto via Fuori le Mura. Era frequentata da studenti e da famiglie, specie per il lavaggio di tappeti e piumoni a prezzi popolari.

Poco sotto, vicino alla Merceria Falovo, ve n’era un’altra ormai chiusa da qualche anno.

Una terza era a fianco della tabaccheria. E anche quella ha cessato con la fine del 2022.

In via Vecchi resta solo Lisetta (al civico 175, in foto), quella che sta nel palazzo ex Bar Modugno.

Insomma, da tante a (quasi) niente.

Prospera l’esercizio in via delle Sorgenti, alle spalle dell’ex edicola Cenerini di Via Torelli. Lavora parecchio e bene. Quasi in regime di monopolio.

PS. Un rumor circolante all’Elce dà per probabile l’apertura di una lavanderia a gettone con sede nel palazzo ex scuola delle suore, vicino alla rotatoria Vittime della Mafia, a lato della Farmacia Caldari-Romozzi. Gli elcini l’accoglieranno con favore.