INVIATO CITTADINO Via Alessi, parte l’attesa bitumazione che sarà conclusa entro il 18 novembre

Si parte dalla fine di piazza Matteotti, a lato di via Calderini, fino all’intersezione tra via delle Conce, via Bonaccia e inizio via Imbriani

La parte da bitumare è stata preparata con precisione. Raschiata una consistente fetta della strada e delle piazzette: a far capo dalla zona che fronteggia la chiesa del Gesù, davanti all’Atelier di Sergio Donati, fino all’imbocco di via Scoscesa. Oltre all’accesso al parcheggio del Mercato Coperto lungo l’antica via dei Calderari.

Proprio l’accesso al parcheggio del Mercato era ormai impraticabile, pieno di toppe e di buche. Era ora che ci si decidesse a sistemarlo… con i prezzi della sosta che vanno alle stelle.

Raschiato a fondo anche imbocco di via della Viola, fino al punto che adduce alla scalinata della chiesa di San Fiorenzo, in prossimità del cinema Meliès di Cinegatti.

Preparato il fondo, si comincerà probabilmente dalla parte bassa della strada. Ci si chiede, infatti, come si potrebbe altrimenti uscire dal parcheggio che attualmente ha entrata e uscita su via Angusta. Entrare non si entrerà, continuando ad accedere dalla zona Galleria Kennedy. Ma si dovrà pur uscire e non lo si può fare da via Guerriera, zona Galleria, che ha senso il unico a salire.

Tutto dovrà essere concluso entro il 18, ossia sabato prossimo. È certo che già dal pomeriggio via Alessi sarà transitabile.

Il problema è particolarmente sentito da quei pochi, pochissimi, i quali hanno garage e rimesse e che non potranno accedervi per il periodo strettamente necessario all’espletamento dei lavori. Un disagio solo temporaneo con l’orizzonte di una rapida riapertura.

