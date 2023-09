INVIATO CITTADINO Venezia 2023… e l’Umbria Film Commission si prese un cappuccino ‘With the Italians’

Terrazza dei Limoni, Hotel Excelsior. La delegazione dell’Umbria Film Commission era composta da Daniele Corvi (in rappresentanza del CdA), dal direttore Alberto Pasquale e dalla sua coordinator Giulia Brunamonti.

Dialogo e costruttività con produttori italiani e stranieri. Quest’anno era presente una delegazione canadese del Quebec, in collaborazione con QUEBECreates (SODEC).

L’iniziativa organizzata da IFC, Italian Film Commissions, in collaborazione con VPB Venice Production Bridge, con il supporto del Ministero del Turismo e ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo, occasione di incontro tra produttori dell’audiovisivo internazionali e rappresentanti delle Film Commission italiane.

Il precedente della 73.ma edizione del Festival di Berlino, con l’incontro svolto il 18 febbraio scorso all’Italian Pavilion,

Ma, non solo cappuccino. Lo stesso Corvi (fondatore e direttore artistico del Love Film Festival) era stato parte attiva nel panel dal titolo “Co-produzione internazionale: uno sguardo al futuro”.

Racconta: “Il panel è stato organizzato da Alfiere production, in collaborazione con il Love Film Festival”.

Cosa vi siete detti?

“Ho raccontato di come le produzioni internazionali abbiano iniziato un solido e proficuo avvicinamento all’Umbria, grazie anche al Love Festival”.

Quali gli step che hanno assecondato questo processo?

“Il fatto di avere contattato Paul Verhoeven è stato sicuramente determinante per la realizzazione del film Benedetta e così anche per la serie Il nome della rosa che Verhoeven annunciò proprio al Love Film Festival del 2018, parlando dell’inizio delle riprese in Umbria”.

E poi?

“Da allora, in Umbria c’è stato un deciso sviluppo cinematografico. Prova ne è stata la nascita della Film Commission che è uno strumento di attrazione di produzioni sempre più forti”.

Un elemento decisivo, vero?

“La nascita della Film Commission ha portato una sistematicità nella gestione e nella promozione del territorio attraverso il cinema, utilizzando sia il bando regionale Film Fund che un servizio di supporto logistico e assistenza”.

Attrattività verso produzioni italiane e straniere?

“Particolare attenzione meritano le produzioni straniere, che non sono interessate tanto ai bandi o ad ottenere finanziamenti, ma solo alle location, all’ospitalità e alle varie agevolazioni che possono ottenere su una determinata città”.

Quale, nello specifico, il ruolo della Film Commission?

“La film Commission deve mediare tra la produzione e tutti i soggetti potenzialmente interessati all’arrivo di una produzione: a cominciare dalle amministrazioni comunali”.

Puoi fare qualche esempio?

“Un esempio virtuoso, relativo all’ultimo anno, è rappresentato della produzione di Netflix Olanda del film The dadchelor, del produttore e regista Daan van Den Nouweland. L’evento ha portato un notevole indotto nella città di Perugia. Ricaduta di cui hanno beneficiato albergatori, ristoratori, commercianti, liberi professionisti, maestranze e tecnici”.

E, in prospettiva?

“Nei prossimi anni arriveranno altre produzioni straniere, dato che l’Umbria inizia a farsi conoscere non solo per la Film Commission, ma anche per i vari artisti internazionali che l’hanno scelta come seconda casa”.