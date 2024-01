INVIATO CITTADINO Vandalizzata la stella cometa dei Giardini Carducci

Il vandalismo effettuato probabilmente col favore delle tenebre. O durante la notte o al calar della sera di ieri.

Sta di fatto che nulla funzionava e qualcuno ha allertato il gabinetto del sindaco. I cui componenti si sono premurati di avvertire Paolo Mariotti, capofila dell’Associazione dei commercianti che si è fatta carico di organizzare le numerose iniziative di animazione in occasione delle festività natalizie.

Occasioni di intrattenimento e di abbellimento di vari punti della città che, mai come quest’anno, sono stati illuminati. Piaccia o meno ai criticoni che abbondano fra i travertini della Vetusta.

Il punto di forza, davanti al Brufani dove era collocata la gigantesca stella cometa, unanimemente ammirata. Anche se – mi piace ricordarlo – noi perugini siamo quelli del sì… ma, portati più alla critica che al facile consenso.

Sta di fatto che, ex post, rimpiangiamo abitualmente l’albero e le decorazioni dell’anno precedente, spesso aspramente criticate.

Accadrà anche con la cometa dei giardinetti. Di cui oggi si è detto non troppo bene. Ma che l’anno prossimo, more solito, diverrà il non plus ultra delle decorazioni.

Di certo si ricorderà almeno il vile atto vandalico di cui è stata oggetto.

Infatti le sono stati strappati, e in parte asportati, tutti i cavi che alimentavano le luci. Di modo che è rimasta al buio. Così che, per evitare che quei cavi potessero nuocere e dare corrente a qualche malcapitato (magari un bambino) che vi si avvicinasse e li toccasse, è stata tolta l’alimentazione. Lasciando al buio anche il sottostante viale dell’Indipendenza.

La notizia ci è stata data dal profumiere Alberto Bottini. Ne abbiamo avuto conferma da Paolo Mariotti. Che si è immediatamente premurato di chiamare l’assistenza tecnica per porre rimedio al grave inconveniente.

Certo è che il danno risulta consistente. E dovrà essere pagato dai commercianti. In quanto l’assicurazione è stata fatta solo per i terzi danneggiati e non sono stati assicurati gli oggetti, come nel caso della cometa.

Che andrà restituita ai proprietari così come è stata consegnata: ossia integra ed efficiente.

Un comportamento, quello dei vandali, che appanna la dignità di Perugia. Tanto più che fa il paio con altri vergognosi episodi come quello della vandalizzazione del busto di San Giovanni Bosco avvenuto in zona Istituto salesiano (ne trattiamo in altra pagina del giornale).

Che dire? Perugia mia, non ti riconosco più.