INVIATO CITTADINO Vandalizzata la Porta dei Gigli

Anche i gradini della cattedrale sono stati imbrattati su un punto. Tanto che, per nascondere lo sfregio, sopra la scritta sono stati appoggiati dei sacchetti e la zona è stata transennata. Forse nella giornata odierna si procederà con la ripulitura.

Occorre ripulire al più presto. Considerando l’imminente apertura di Umbria Jazz e il disdoro che queste scritte arrecano alla città. Specie nel punto monumentale più frequentato e apprezzato.

Più grave la situazione in via Bontempi, su cui si affacciano diversi palazzi nobiliari seicenteschi. Della via non è stato risparmiato lo slargo né l’intersezione con via della Pace.

Le scritte, deliranti e incomprensibili, ripetono il nome Tunisia. E non si capisce se con intento denigratorio e di esaltazione.

Di certo c’è solo la stupida brutalità dell’operazione.

Il danno più consistente è quello inferto alla Porta dei Gigli o dei Montesperelli, ingresso orientale della città. Etrusca e rimaneggiata in età medievale con arco a sesto acuto, è posta alla sommità della scalinata che congiunge via del Roscetto con l’antica strada regale che conduceva alla via consolare Flaminia.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

È una bellissima Porta aperta lungo il tratto di mura etrusche che venivano da via Alessi, via della Viola (ben visibili in via della Pazienza), procedendo verso via Bartolo, fino a ricongiungersi con L’Arco Etrusco.

La fiancata destra discendente è sfregiata dalle solite scritte con vernice viola. Anche il lato sinistro della muratura è imbrattato. La sommità dei dissuasori in travertino è completamente tinta di viola.

I beoti che hanno condotto la scriteriata operazione dovrebbero aver agito in senso discendente e proprio qui hanno svuotato la vernice residua delle bombolette. Tanto per non mandare sprecato niente.

Si tratterebbe di due giovani che sono stati fotografati. Si spera di giungere in tempi rapidi all’identificazione dei delinquenti.