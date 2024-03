INVIATO CITTADINO Utilissimi ‘frammenti’ di sapere per avere il tesserino di volontario per beni culturali

Se vuoi bene a Perugia e al suo patrimonio, difficile dire di no.

Si tratta di un Corso gratuito di formazione per volontari diocesani, istituito dall’Associazione Frammenti, Ente del Terzo Settore, allo scopo di formare figure professionali di rango.

Lo scopo è quello di promuovere il volontariato per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico della Diocesi di Perugia-Città della Pieve.

È sotto gli occhi di tutti come tanti luoghi di fede e tradizione identitaria siano inaccessibili per mancanza di chi apre, chiude, illustra, custodisce. Occorre, dunque, vincere la dominante indifferenza ispirandosi al detto I CARE.

Si tratta di acquisire conoscenze e competenze, per favorire l'apertura, a titolo gratuito, degli edifici di culto. Offrendo opportunità di incontro con l’esperienza di fede che ha generato la loro bellezza.

“Frammenti” organizza, a tale scopo, un corso gratuito di formazione per volontari che desiderano svolgere attività di custodia e accoglienza in chiese del centro storico di Perugia.

Le chiese prese in considerazione saranno in primis la Cattedrale di San Lorenzo e quelle strettamente correlate ad essa: Sant’Agata in via dei Priori, la Chiesa della Compagnia della Buona Morte in piazza Piccinino (ah, il nostro indimenticabile don Mario!), Santa Maria Nuova in via Pinturicchio, la Chiesa dei SS. Simone e Giuda del Carmine.

Il corso sarà caratterizzato da una lezione introduttiva su cosa significa fare il volontario nella valorizzazione dei beni ecclesiastici del territorio.

A seguire, lezioni sulle singole chiese prese in esame (storia, opere, contesto ed esperienza di fede). Una splendida occasione per apprendere e 'insegnare ad imparare' a quanti avranno voglia di visitare questi luoghi carichi di cultura, religione, arte, identità.

A conclusione del corso, si terrà la lezione concernente le norme e le buone pratiche di sicurezza nel servizio volontario.

Docenti di lusso, esperti in storia dell’arte e in norme di Sicurezza per l’attività volontaria.

Conseguimento del tesserino ufficiale di volontario per i beni storici, artistici e culturali della Diocesi, che garantisce l’iscrizione al registro dei volontari e l’assicurazione antinfortunistica e responsabilità civile per le attività di volontariato.

Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi a patrizia.fioriti@gmail.com

L’Associazione Frammenti ETS ha sede in Piazza IV Novembre 6, 06123 Perugia (PG) info@associazioneframmenti.org | www.associazioneframmenti.org