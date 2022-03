INVIATO CITTADINO Evviva. Perugia ha fatto l’uovo

Evviva. Perugia ha fatto l’uovo. È ai primi di aprile… ma non è uno scherzo. Grande kermesse pittorica che celebra la Pasqua e il cioccolato.

La Confraternita del Sopramuro annuncia una singolare performance, legata ad Eurochocolate edizione primaverile.

Avrà luogo sabato 2 Aprile 2022 e si chiamerà “Dipingi l'Uovo d’Artista”.

In verità, l’esperimento non è nuovissimo in quanto pittori di rango, da Ferruccio Ramadori a Giuseppe Fioroni (foto in pagina) si sono già cimentati nell’esperimento. Con risultati di sicuro interesse e di notevole effetto.

Ma si tratta comunque di un’occasione utile ad esaltare un prodotto identitario come il cioccolato, legandolo ritualmente alla dolcezza e al simbolo della resurrectio.

Ecco gli step.

Ogni pittore può partecipare gratuitamente, comunicando l’adesione entro il 10 marzo, in modo da lasciare i tempi tecnici per girare i nomi dei partecipanti a organi di comunicazione, stampa, social e Tv locali.

A far capo dalle ore 10:00 del 2 di aprile, dunque, ogni artista potrà scegliere una postazione (segnalata con seggiola e tavolo), predisposta dall'organizzazione, in adiacenza ai vari esercizi aderenti all'iniziativa.

Il negoziante fornirà all’artista l'uovo di ceramica formato a Deruta (dell’altezza di 30 cm) che il pittore riconsegnerà la sera (anche senza fare “coccodè”).

Tutti i pittori, se vorranno, potranno esporre nella propria postazione altre uova già realizzate, in libera vendita. Insomma: una maniera efficace per coniugare business e dolcezza, arte e creatività. Saranno in molti a rispondere all’appello dell’ottima Stefania Natalicchi, amica pittrice che ci ha dato la notizia.