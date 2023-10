INVIATO CITTADINO Una ventata di Trio Lescano attraversa l’Aula Magna di Palazzo Gallenga

L’iniziativa della perugina AGIMUS (sezione Valentino Bucchi, presidente Salvatore Silivestro) ci fa tornare ai tempi delle tre ragazze olandesi, ebree per metà, che animarono la vita musicale degli italiani, perfino sotto il Regime.

Quando si italianizzavano i nomi (Louis Armstrong divenne Luigi Braccioforte, ché per noi perugini sarebbe andato meglio Fortebraccio), il goal era ‘rete’ (Carosio docet). In nome di una rivendicata italianità, forse dichiarata più che sentita.

E il Trio Le Tulipan ha fatto il miracolo di riproporci pezzi canonici come Bacio a mezzanotte, Maramao, Bellezze in bicicletta. E, manco a dirlo, Tulipan.

Si chiamano Marta Alunni Pini (direttrice del Coro dell’Università, cantante in proprio e tanto altro), Cristina Ghibelli (corista e cantante solista) e Sabrina Morena, studi di canto lirico ed esperta di musical (a breve in Aggiungi un posto a tavola).

Le accompagnava Matteo Stefanelli al pianoforte, con arrangiamenti del nostro amico Enrico Bindocci, punto di riferimento di educazione musicale per adulti e bambini… di tutte le età.

Un programma punteggiato dalla narrazione, competente e appassionata, di Marta che ha funto da voce narrante. Una ricerca inerente le opere e i giorni delle tre ragazze olandesi Leschan che italianizzarono i nomi in Alessandra, Giuditta e Caterina, col cognome Lescano. Anche per superare il limite della condizione di semi-ebree (da parte di madre) con uno speciale riconoscimento di “arianità”. Proprio in ragione della grande popolarità di cui godettero in tutto lo Stivale.

Noterella Maramao. Il perché di quello strano titolo. Marta, nella sua teaching session, ha raccontato di quando la canzone fu osteggiata perché si credeva che osannasse la morte dell’ammiraglio Costanzo Ciano, padre di Galeazzo, genero di Mussolini (avendone sposato la figlia Edda). E non era vero, essendo la canzone antecedente a quella morte.

Benedetto Croce spiegò la vera origine del titolo. Ricordando che in Abruzzo era consuetudine piangere il morto con lamentazioni in cui le prefiche (o piagnone a pagamento), mettendosi nei panni della vedova e pensando alla sua misera sorte di indigenza e solitudine, ripetevano “Amara me, perché sei morto!”. Da cui, per assonanza, il riferimento al felino: il gatto Maramao. In effetti è chiara l’allusione all’umano, dato che, a quanto ne so, i gatti non bevono vino e non mangiano l’insalata dell’orto.