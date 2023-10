INVIATO CITTADINO Una mostra d’arte e un concerto nel nome e nel ricordo di Franco Venanti

Introduce l’evento l’assessore alla Cultura del Comune di Deruta, Piero Montagnoli, che di Venanti è stato, sebbene recente, solido amico. Tanto da ricordare che l’ultima mostra del pictor optimus fu proprio nella storica fornace derutese, oggi adibita a luogo di arte e cultura.

Commozione ed emozione nei presenti. Specialmente leggibile negli occhi e nel cuore della moglie di Franco Venanti, Zaira Morettini.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Uno degli artisti in mostra è la giovane Chiara Roscini che di Venanti è stata segretaria e assistente fino al giorno della scomparsa.

Chiara è pittrice e disegnatrice di nativa vocazione. Ha iniziato come collaboratrice dell’indimenticabile monsignor Nello Palloni. Ha quindi affinato tecniche che ne fanno un’eccellente ritrattista. Come ebbe a rilevare in privati colloqui Franco che sollecitò Sandra Salucci, titolare della Galleria, ad ospitarla negli storici locali al civico 84 di corso Bersaglieri.

Giancarlo Santi, dal canto suo, è scultore con la passione del ferro e dell’acciaio. Novello Brajo Fuso, assembla e restituisce a nuova vita cascami di metallo che recupera nella sua bottega di carrozziere. Riportandoli a dignità espressiva, partendo da un freno a disco, una molla, e facendoli assurgere a prodotti d’arte.

Il pomeriggio del finissage di domenica 1° ottobre è stato impreziosito dal duo musicale Rossi-Santostefano (violino e fisarmonica), coniugi nella vita e complici nel pentagramma, con un programma di tango che annovera tra gli autori Galliano, Piazzolla e Garrel.

Li avevamo sentiti e apprezzati qualche tempo fa alla Commenda di Corciano. L’esibizione al Sansalù è risultata, se possibile, ancora più trascinante. Certamente anche in ragione della perfetta simbiosi tra le opere in mostra, la musica che accarezza le orecchie e il cuore, il ricordo struggente di Franco Venanti, un artista e un uomo che ha segnato la vicenda artistica e umana della Vetusta.

È stata una magnifica occasione per ricordarlo.