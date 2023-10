INVIATO CITTADINO Una convention alla Sala Ercole Farnese in Accademia di Belle Arti

Si chiama Logik Smart Access e permette di aprire “ciò che vuoi, quando vuoi, da dove vuoi, a chi vuoi” senza l’uso di chiavi. Mediante l'utilizzo del telefono.

Ne abbiamo parlato in un precedente servizio e anche in occasione di un incontro, a Palazzo Cesaroni, col Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria Marco Squarta e col sindaco di Perugia Andrea Romizi.

Questa mattina, un gruppo di operatori di settore (rappresentanti e installatori) ha assistito alla presentazione ufficiale del prodotto in Accademia di Belle Arti.

(Foto Sandro Allegrini)

Il sindaco Andrea Romizi non ha mancato l’occasione di essere presente per porgere un saluto e un augurio al peruginissimo Maurizio Valeri e al partner, leader nazionale di settore.

Romizi si è congratulato per un’iniziativa che pone Perugia ai vertici dell’ideazione e della realizzazione di sistemi innovativi per accessi in tutta sicurezza.

Intervento molto apprezzato dai convegnisti che, per tutta la giornata odierna, si tratterranno in città per questa preziosa opera di (in)formazione professionale.