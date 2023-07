INVIATO CITTADINO Una conferenza di cultura sulla politica ai tempi di Roma

L’influenza di personalità come i Gracchi, Mario, Giulio Cesare, figure ultrapopolari, tutte morte di fine violenta.

Una conferenza di Umberto Livadiotti e Giorgio Rocca su “Identità politica e mobilitazione nella Roma tardorepubblicana”

Per indagare le ragioni e le tecniche del consenso da parte di chi emulava i beniamini della plebe.

Erano di gens nobilissima, accomunati da istanze apparentemente vicine agli interessi della plebe. Oltre che da una fine violenta, per mano della parte più conservatrice del Senato.

Per ragionare su uno dei temi più controversi della storia di Roma tardorepubblicana circa le forme di partecipazione popolare, in particolare nel periodo compreso tra l’età dei Gracchi e l’ascesa al potere di Ottaviano Augusto.

Accreditarsi come loro eredi, veri o presunti, e possibili continuatori della loro politica significava, per i politici politicanti, compattare immediatamente un forte gruppo di sostegno popolare in un momento di crisi delle istituzioni.

È una certezza o un’errata convinzione quella della credula plebs?

Insomma, la plebe si lasciava imbrogliare o la memoria traumatica evocata da questi nomi la stimolava ad affermare la propria identità politica?