INVIATO CITTADINO Un Perugino così… non s’era mai visto

Un Perugino così… non s’era mai visto. Proiezioni e realtà immersiva-videomapping sulla facciata della chiesa vanvitelliana di Palazzo Murena.

Un esperimento che ha un solo precedente, di carattere civile, in occasione della Giornata della Memoria dello scorso anno (foto in pagina). Ma che stavolta si veste delle forme e dei colori del Divin Pittore.

A far capo dal 1° di Giugno, fino al 30 di agosto, si va con proiezioni di opere peruginesche sulla facciata della chiesa vanvitelliana in piazza dell’Università. Con orario 21:30-24:00.

Si prosegue, a far capo dal 1° settembre fino al 5 di novembre, anticipando di un’ora l’inizio (dato l’accorciamento delle ore di luce) con arco orario 20:30-24.

La presentazione del Progetto “Perugino, come non l’hai mai visto” verrà effettuata da parte della curatrice Cristina Galassi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici di Unipg.

Della partita anche il sindaco Andrea Romizi, il rettore Maurizio Oliviero, la presidente della Fondazione Perugia Musica Classica Anna Calabro, Ilaria Borletti Buitoni, vicepresidente del FAI e Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Cinquecentenario della morte del Perugino.

È previsto anche un concerto nel chiostro del Rettorato il giorno dell’inaugurazione.

Numerosi e qualificati i soggetti che dànno man forte alla riuscita della notevole iniziativa. Che non mancherà di sollecitare ulteriore interesse nei confronti del “meglio pittore”.