INVIATO CITTADINO Un posto letto all’ingresso dell’ex Policlinico

Non è una novità. Anche in passato ci sono state occupazioni abusive della saletta all’ingresso sulla sinistra. Oggi protetta da adeguate chiusure e riqualificata, per mostre e quant’altro.

Stavolta però è occupato l’andito di ingresso: tanto chi volete che ci passi!

L’homeless (o forse qualcuno in cerca di fresco) ha fatto le cose per bene. Predisponendo qualche “comodità”. Un giaciglio costituito da una specie di materassino/imbottita, cuscino e coperte. E un sacco con vestiti e una busta con alimenti in prossimità.

Certo che la cosiddetta Nuova Monteluce è vecchia, vecchissima, perde pezzi. Lo dimostra lo sbriciolamento della pavimentazione, l’ossidazione delle ringhiere, lo stato di abbandono in cui versa l’insieme. L’indifferenza e l’ostilità con cui viene considerata dai residenti.

Un’operazione orfana di padri. Ormai nessuno rivendica più le magnifiche sorti e progressive (di leopardiana memoria) di un intervento che doveva decretare il rilancio di unno storico quartiere dopo l’abbandono dell’Ospedale e il suo trasferimento.

Soldi se ne sono sprecati. Tanti. Anche pubblici. Ma il traballante velivolo non decolla. Malgrado gli impegni, le promesse reboanti del “mettiamoci una pietra sopra” (alle perdite) e ripartiamo di buona lena (con nuovi finanziamenti, anche pubblici: ossia di tutti noi).

Storia di un fallimento annunciato. Questi scatti in pagina ne costituiscono l’ennesima prova. Se mai ce ne fosse bisogno.