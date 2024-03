INVIATO CITTADINO Un negozio per chi ama gli animali, da compagnia e non solo

Borgo Bello fra luci e ombre. Non sono pochi i negozi che hanno abbassato le serrande: lavanderie, abbigliamento, accessoristica...

Ma c’è anche chi le alza le saracinesche e intraprende percorsi commerciali baciati dal successo.

Succede a Paolo Giordano che, oltre ad alimentari e generi di conforto per umani (al Pam del Crocevia) vende anche alimenti per gli amici animali. Comunque si chiamino e a qualunque tipologia appartengano.

Siano essi, insomma, i più comuni cani e gatti. Ma anche criceti, conigli, cardellini o pappagalli.

Una varietà di cibo che corrisponde alle esigenze di quadrupedi o zigodattili.

Due spaziosi vani in cui si trova di tutto. Anche cose curiose. Non solo lettiere ed elementi per l’igiene, ma anche giocattoli, attrezzi per arrotare le unghie o i denti. E per appagare curiosità e riempire tempo libero.

Dice Paolo: “Dopo un iniziale rodaggio, possiamo contare su una clientela fidelizzata che cura il benessere fisico e psichico (?) delle bestiole che si tiene accanto”.

Certamente, oltre all’igiene. Perché – come recita il brocardo – non di solo pane vive l’uomo. E, di rincalzo, nemmeno gli animali. Che lo accompagnano con fedeltà e affetto nei sentieri dell’esistenza.