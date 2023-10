INVIATO CITTADINO. Un libro, molto più che uno snello Baedeker, illustra storia e vita di due comunità

Due collettività da accompagnare, in virtuosa sinergia, nel segno di una collaborazione fruttuosa per entrambe.

Realtà storiche e antropologiche splendidamente raccontate, in termini narrativo-iconografici, ma anche economico-produttivi, nel libro di Marcello Silvestrini, Alta Valle del Niccone e Val di Pierle – Upper Niccone Valley and Val di Pierle, Icona editore [a breve la recensione nella rubrica LETTI PER VOI].

(Foto Rita Paglioni)

Parliamo di due realtà con storie affini, parallele e talvolta intersecate. Anche se la presenza di rocche e castelli – sostiene l’autore della Guida, Marcello Silvestrini, già docente all’Unistra – dimostrano una inequivocabile vocazione al conflitto o, quanto meno, all’inderogabile necessità di difesa.

Sono evidenti le ragioni che hanno indotto alcuni giovani (e ‘diversamente’ tali) di Mercatale e Lisciano Niccone ad aggregarsi per portare avanti progetti di iniziativa comune, vòlti al potenziamento dell’attrattività per la promozione turistica e il riscatto culturale della Valle.

Lo ha spiegato apertis verbis Cristina Caprini, cofondatrice e attualmente presidente di “Insieme per la Valle”.

Ha confermato la propria disponibilità Alice Alunno, presidente della pro Lisciano. Che ha approfittato per ricordare, invitando i presenti, la nuova edizione del Bringoli di San Martino, ossia la classica manifestazione che ripropone il piatto di archeologia rurale, accompagnato dal vino nuovo e dalle castagne, prodotti tipici della Festa del Santo di Tours.

Chissà se, insieme alle golosità del bosco, verrà proposta anche la tradizionale oca arrosto.

La manifestazione, nello stabile della pro Loco liscianese, si è aperta con la proposta di un filmato, realizzato da Ildo Nicoletti, con ampio ricorso all’uso del drone (di cui è pilota specialista), per illustrare le bellezze del contesto storico-artistico-urbanistico-naturalistico della Valle. Riprese da mozzare il fiato, accompagnate da musiche in coerenza con le immagini che scorrevano con andamento fluido e accattivante.

Ildo (personaggio del milieu dell’immunologo di Brunangelo Falini) si è fatto anche latore di proposte alle quali lavorare in futuro.

Il saluto del sindaco Gianluca Moscioni ha espresso in sintesi gli intendimenti dell’Amministrazione. Ha ricordato come nella Guida sia inserito un elenco delle strutture commerciali presenti nel territorio. Attività di varia natura (dalla vendita di prodotti tipici alla pratica olistica) che possono interessare i visitatori (agriturismi, affittacamere, bar, ristoranti, produttori del settore agro-alimentare) al fine di favorire l’economia della Valle.

Auguri sentiti anche dal Vicepresidente dell’Assemblea Legislativa Regionale Michele Bettarelli.

Conclusione con assaggio di prodotti locali. Sorrisi e affettuosità. Perché, dopo anni di fatuo campanilismo, le due comunità sembrano aver trovato un percorso condiviso.