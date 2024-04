INVIATO CITTADINO Un fine settimana all’insegna del mindfulness

Nelle giornate di sabato 13 (14:30-18:30) e domenica 14 aprile (9:30-13.00) l’Associazione “Il Cerchio” propone ‘Gruppo allargato e mindfulness’, incontro per un dialogo aperto, responsabile e consapevole. Esperienza di promozione del benessere personale e relazionale, attraverso le dinamiche del Gruppo Allargato e pratiche di Mindfulness.

La mindfulness è una pratica che consiste nel portare attenzione consapevole al momento presente, accettando senza giudizio le esperienze che emergono nella mente e nel corpo.

i benefici sono la riduzione dello stress e maggiore stabilità emotiva.

La sezione Umbra dell’Associazione italiana di Gruppoanalisi IL CERCHIO Socio COIRAG ETS, offre specialisti come Conduttori: S. Braganti, B. Chipi, E. Forghieri (psicologi e gruppoanalisti) e, in veste di Osservatori: F. Licata, M. Lombardo.

Ci dice l’amico Bruno Chipi: “Partendo dai presupposti teorici della Gruppoanalisi, crediamo che il Gruppo Allargato, aperto a tutta la cittadinanza, possa essere un dispositivo adatto per offrire ai partecipanti la possibilità di un dialogo aperto, consapevole e responsabile, mai così necessario come in questo particolare momento storico”.

Sintetizzando: “La proposta di tale evento nasce dalla convinzione che il confronto e l’integrazione rappresentino un reciproco arricchimento”.

ISCRIZIONE al link: https://forms.gle/USHTFcEs1eJHMpPBA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO https://www.ilcerchio-gruppoanalisi.it/?page_id=6583&preview=true

Segreteria Scientifica/info Francesca Vitale

Mail: ilcerchioumbria@gmail.com