INVIATO CITTADINO Un concerto strepitoso per gli auguri di un buon 2024

Guest star il celebrato bandoneista Daniele di Bonaventura, unito in sinergica complicità col M° Radicchia con cui ha già in passato collaborato.

Le voci sono quelle del baritono Matteo Mencarelli, lattato al nostro Liceo Musicale Mariotti e successivamente formato al Conservatorio Morlacchi. Un ragazzo di forte talento e di sicuro avvenire.

Con lui anche la sua Maestra, il soprano Sauretta Ragni, che ne ha assecondato le basi.

Solo posti in piedi per il 37.mo concerto (il secondo a San Pietro) della sua storia. La vicenda appassionata di una salda compagine che ha celebrato nel 2010 il primo secolo di vita, come ricorda Stefano Vicarelli nel suo bel libro Cent’anni… suonati.

Di questi concerti, ben 34 sono stati fino ad oggi diretti dal M° Franco Radicchia.

La Filarmonica si propone di valorizzare i giovani talenti e annovera nel proprio organico numerosi diplomati e diplomandi presso il nostro Conservatorio musicale "Francesco Morlacchi". Adoperandosi per assecondare prestazioni sempre più professionali e conseguire una nuova è più qualificata identità.

Tanto che in scaletta troviamo brani di genere classico, sinfonico e ritmico leggero con attenzione alla musica originale per strumenti a fiato.

Il programma offerto per Capodanno è stato volutamente “arlecchino” nel senso che cercava di assecondare i vari gusti degli ascoltatori, offrendo nel contempo una gamma di generi ampia e diversificata. A riprova della valentia e della duttilità dei componenti dell'orchestra.

Di Bonaventura ha stupito per l’eccezionale versatilità della sua performance, capace di passare dal romantico al jazz. Con un corale e un Valzer delle candele che hanno spaziato dalle valenze mistiche (riportando lo strumento alla sua originaria connotazione di “organo dei poveri”) a cadenze jazz ed equilibrismi sul pentagramma con cui ha punteggiato l’esecuzione dell’ottima compagine. Non una banda, ma una vera Big Band, con elementi anche giovanissimi che hanno dato il meglio di sé.

Strepitoso il pot-pourri dei Cetra, ma anche i due Figaro di Mencarelli o il divertente Pallottole magiche di Strauss. Il tutto legato dagli interventi esplicativi del giovanissimo Tommaso Sagrazzini che ha regalato introduzioni pertinenti e succose.

Impossibile citare tutti i musicisti, ciascuno dei quali meriterebbe una menzione.

Dopo il saluto di accoglienza dell’assessore alla cultura Leonardo Varasano, il concerto lungo e complesso, bevuto dal pubblico come un bicchiere di spumante e volato in un battuto di ciglia, i saluti finali.

Chiusura alla grande col Va' pensiero cantato col pubblico.

I ringraziamenti al presidente della Filarmonica ponteggiana Raoul Bonaca, e i saluti degli assessori Leonardo Varasano e Edi Cicchi, del solista Daniele di Bonaventura, dei cantanti, dell’orchestra, del Maestro Radicchia, del consigliere comunale Gino Puletti, discendente del fondatore, della dipendente comunale Violetta Capezzali, da tanti anni vicina alle attività culturali del Comune di Perugia, del sottoscritto, da sempre amico della musica bandistica e dei ponteggiani.

PS. Provo una speciale soddisfazione per il giovane Tommaso Sagrazzini che (oltre ad essersi formato come bravo musicista) ha così ben introdotto e contestualizzato i brani: a memoria e con disinvoltura. L’ho conosciuto bambino, quando mi chiedeva consiglio per la sua collezione di cravatte. Credo di averlo contagiato in questa (in)sana passione.

(Foto Sandro Allegrini)