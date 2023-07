INVIATO CITTADINO Un caffè coi parrocchiani dopo la Messa al Bar Porta Pesa. Offre don Calogero di Leo

Un meeting post celebrazione. More solito. Con qualche battuta e momenti di amicizia.

Prosegue la tradizionale riunione al Caffè della cinese Cristina, ospitale e carina, per l’occasione in look biondo. Apprezzato non meno di caffè, cappuccino e cornetto. Che il Don divide a metà, prima di salire alla Chiesa della Buona Morte per la messa delle 11:15.

Diversi mugugni per una prossima sostituzione che ha generato scontento. Non perché il parroco assegnato non sia persona e sacerdote di valore.

Lo stesso don Calogero (con la valigia pronta per la sede brufana) non soffia sul fuoco, ma lavora d’estintore. Tessendo le lodi e propagandando la qualità del successore (definitivo?).

Ma il fatto è che i parrocchiani hanno retto la pandemia, dopo la morte di don Mario, e si preparavano a un periodo di serenità sotto la guida di don Calogero. Invece scoppia la bomba di questa rivoluzione imprevista. E di cui non si riesce a comprendere le ragioni.

Benissimo la Festa dello Scapolare, con la chiesa piena e una convinta partecipazione di tutta la città. Il manipolo di frequentatori della liturgia sta diventando uno squadrone. Allora, perché rompere le righe?

Perché – dicono – questo cambiamento? Che bisogno c’era di generare scontento, trasferendo un sacerdote così ben accetto? E a così breve distanza dall’assegnazione!

La non accettazione (absit iniuria verso il nuovo!) sta diventando contestazione. Che assumerà toni sempre più aperti, e accesi, in vista dell’addio annunciato per la fine di settembre.

Si dice che delegazioni di parrocchiani si stiano organizzando. E che, addirittura, abbiano già chiesto udienza e si siano fatti avanti.

Sarà difficile tenere a bada le pecorelle, quando… diventano leoni.

Dunque nessuna rassegnazione. Perché ogni decisione umana è reversibile. Mentre non sono rivedibili la stima e l’apprezzamento nei confronti di don Calogero.

Perché l’amicizia raddoppia le gioie e divide i dolori a metà. Come il mezzo cornetto che il ‘don’ si lascia per dopo la Messa in piazza Piccinino.

Dove pare che, anche lì, non si sia entusiasti della decisione vescovile. Tutt’altro.