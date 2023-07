INVIATO CITTADINO ‘Umbria Jazz & Colors’ con Alessia Cigliano

Inaugurata alla presenza di un pubblico numeroso e qualificato

Si è mosso perfino Mister Jazz Carlo Pagnotta, che è un persuaso estimatore della pittrice. E che ha dichiarato: “Guardo spesso la tela che Alessia mi ha donato (nel corso del conferimento di un premio, ricevuto un anno fa). Penso che sarebbe bello utilizzarla come manifesto per l’edizione del prossimo anno. Dopo aver tolto la figurina in basso a destra che mi effigia”.

Il saluto e l’apprezzamento dei politici. Non ha mancato di fornire la propria adesione Erika Borghesi, per la Provincia di Perugia, Nilo Arcudi, presidente del Consiglio comunale di Perugia, l’assessore alla cultura Leonardo Varasano che segue da sempre l’evoluzione artistica di Alessia Cigliano, condividendo la soddisfazione per i successi conseguiti anche alla Biennale di Roma.

L’intervento di Fausto Cardella. Che dichiara: “Ho conosciuto la coppia Marco Brusco e Alessia Cigliano in vesti diverse (in àmbito forense, lui, come avvocato; come perito calligrafico, lei). Sono lieto di incontrarli in una dimensione pittorica e musicale. Perugia è città ricca di iniziative artistiche e culturali, a riprova di un fermento che la qualifica come città di provincia, ma non certo provinciale”.

Presenti amici dell’artista, fra i quali Stefano Chiacchella, Mauro Tippolotti, Chigusa Kuraishi, Mario Sciarra.

In visita anche Ray Gelato. Tra i Maestri della musica jazz è venuto l’inossidabile Ray Gelato, che si è molto congratulato con l’amica Alessia.

(Foto Sandro Allegrini)

Quindi la presentazione del critico d’arte Andrea Baffoni che ha ripercorso le stagioni espressive di Alessia, sottolineandone il costante spirito di ricerca e la polivalenza dei linguaggi e dei temi che toccano musica, natura, società, ritrattistica, distillazione del reale, fino a incursioni nell’informale.

Ricordando Peppe. Alessia non ha mancato di proporre un commosso ricordo dell’indimenticabile amico Giuseppe Fioroni che la ospitò nella sua preziosa Galleria Artemisia di via Alessi (l’Inviato Cittadino fu lieto di tenerla a battesimo e porta quell’evento come una medaglia).

A chiudere un mini concerto con l’avvocato Marco Brusco al sax, il chitarrista Leopoldo Calabria e Alessia alla voce. A proporre repertorio sudamericano, napoletano e in lingua.

Complimenti, saluti, felicitazioni da parte dei numerosi partecipanti al brindisi augurale per un evento di sicuro successo. Che si dipanerà fino al 16 luglio.

Peccato per chi rinuncia a vederla. Perde qualcosa. Anzi: parecchio.