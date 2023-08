INVIATO CITTADINO Ultimo step con l’elenco dei consigli del dermatologo Gian Marco Tomassini

Caro Marco, siamo al termine della nostra carrellata di riflessioni, scientifiche e pratiche, sul come proteggersi per vivere bene le vacanze. Schivando il rischio di danni permanenti a seguito di comportamenti sbagliati. Insomma: evitare che la vacanza e la tintarella si trasformino in pericoli insidiosi.

Dispensaci i consigli finali da mettere in pratica per salvarsi dagli effetti negativi della fotoesposizione

“Al mare, come in montagna, la nostra pelle ha bisogno di essere protetta. Il rischio di scottature solari è, infatti, molto elevato, se l’esposizione ai raggi solari è prolungata e se non si utilizza una adeguata protezione. In inverno, il riflesso del sole sulla neve e sul ghiaccio, poi, rende ancora più pericolosa l’esposizione. Anche durante la stagione estiva, i raggi del sole sulle vette, anche di quelle meno alte, possono essere pericolosi. Importante anche la località dove si trascorrono le vacanze: cambiando infatti latitudine, cambia l’inclinazione dei raggi solari e la loro potenza”.

Senza soffermarsi su tecnicismi relativi a caratteristiche fisico-chimiche delle creme protettive, quali consigli pratici intendi regalarci a chiusura dei nostri incontri?

REGOLA NUMERO 1: PREVENZIONE

Adottare un corretto stile di vita, in particolare per quanto concerne le abitudini all’esposizione solare, è una regola fondamentale E ancora più importante è modellare questa mentalità fin dall’infanzia, epoca in cui è di assoluta rilevanza evitare ustioni solari responsabili di fotodanneggiamento cutaneo e rimuovere fattori di rischio per la successiva insorgenza di tumori cutanei. Alcune semplici regole da seguire sono inderogabili.

(Foto Sandro Allegrini-Rita Paglioni. Disegni di Tom)

A questo punto, è d’obbligo chiederti un elenco dettagliato dei comportamenti da adottare e da evitare

Le regole da seguire sono queste:

Evitare l’esposizione alla radiazione solare nelle ore centrali della giornata (12:00-16:00); Esporsi gradualmente, evitando esposizioni intense ed intermittenti; Durante l’esposizione, utilizzare sempre filtri solari per i raggi UVA e UVB ad elevato SPF (fattore di protezione solare), la cui applicazione dovrebbe essere ripetuta ogni 2 ore circa e dopo ogni immersione in acqua; Indossare mezzi di fotoprotezione fisica: indumenti, occhiali con lenti con filtri UV, cappello con visiera; ricordando che gli indumenti sintetici proteggono più di quelli di cotone e la protezione diminuisce, se questi sono bagnati Considerare che la neve riflette l’80% dei raggi UV, l’acqua il 30% e la sabbia il 20%. Attenzione, inoltre, anche all’ombrellone, il cui rivestimento permette comunque il passaggio di circa il 50% dei raggi solari, e alle immersioni, considerando che, ad un metro sotto il livello dell’acqua, giunge circa il 90% della radiazione ultravioletta; Ricordare che si è esposti ai raggi UV e ai loro effetti dannosi non soltanto in spiaggia o in piscina, ma anche durante una passeggiata o, ad esempio, un viaggio in auto, o nelle ore lavorative, per chi svolge una professione all’aperto. Per tale motivo, le regole di fotoprotezione valgono in diverse occasioni della nostra vita quotidiana; Adottare tali misure in modo ancora più capillare nei bambini, la cui pelle risulta più sottile rispetto a quella dell’adulto e dotata di meccanismi di difesa ancora insufficienti, evitando l’esposizione solare diretta e nelle ore più calde della giornata. Utilizzare sempre, oltre alle creme solari, maglietta, cappellino e occhiali. Evitare l’utilizzo di lampade artificiali abbronzanti. Tenere presente che il nemico numero 1 è il melanoma [vignette di Tom, Mario Tomassini, in gallery]

Ciò raccomandato, non ci resta che dire: buona esposizione a tutti. Ma, rubando una battuta al Manzoni: Adelante Pedro… cum iudicio!