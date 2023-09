INVIATO CITTADINO Tutta Perugia ad omaggiare Marisa Rosi per i 60 anni di attività

Una mission al servizio del quartiere. Ne abbiamo parlato più volte, rivendicando i tanti meriti acquisiti da Marisa: Cavaliere del Lavoro, Baiocco d’oro del Comune di Perugia, donna generosa e partecipe della vicenda cittadina.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Sempre pronta a sacrificarsi, spendendo tempo e denaro, per tenere la Pesa come un fiore all’occhiello: bagni aperti e puliti, piazzetta del cedro e aiuoletta, olivo e vasconcino della rotatoria, sottopasso del Ciabatti...

Glielo riconoscono tutti, senza distinzione di appartenenze. Tanto che anche l’associazione Porta Pesa e Borgo S. Antonio, col presidente Francesco Pinelli, l’hanno tenacemente voluta alla vicepresidenza. Che non è una carica onorifica, ma un impegno elevato e costante.

Elencare le sue iniziative, attivate nei decenni, è opera ardua. Basti ricordare che, a breve, tornerà la Strada dei presepi, per la quale è già all’opera.

Quel numero 60 scritto sulla torta della vicina Pasticceria 2000, quella targa offerta dall’Associazione significano molto. Sono simboli, è vero. Ma, come ha detto qualcuno, l’uomo vive di simboli. E, forse, l’uomo stesso è un simbolo. E la sua presenza su questa Terra è fatta di testimonianze. Civili e sociali. Di responsabilità. Chi le sente le onora. E Marisa è tra quelli.

Ecco perché eravamo in tanti a far festa a Marisa. C’era la figlia Paola (e il pappagallo che ne ripete il nome allo sfinimento), ma non il marito Fabrizio, impegnato nel lavoro, come al solito. Perché è gente che non demorde, malgrado l’età da pensione.

C’era l’Associazione con Francesco Pinelli, Nicola Tassini, Assunta Tana… e più nomi non dico. C’era Cocciolino e il dottor Antonio De Vincenzi, monteluciano stimato alla Pesa. C’era chi ci vive e chi ci è cresciuto, come il sottoscritto, che ripercorre i viaggi della memoria.

Ma c’era pure la politica, rappresentata dal sindaco Andrea Romizi e dall’assessore Otello Numerini. E anche da Marco Squarta, presidente del Consiglio Regionale dell’Umbria. Che, forse, poco sa della Pesa. Ma non ci ha messo molto a calarsi nello spirito comunitario della sua gente.

Tutti, a una voce. A ricordarci che non conta solo quello che si dice, ma quello che si fa. E quello che si lascia. In fatti ed esempio. Come Marisa va facendo da decenni.