INVIATO CITTADINO Tre perugini dietro le immagini televisive del Perugia in serie B

C’erano ben tre perugini dietro le immagini televisive del Perugia in serie B… e speriamo che possano esserci ancora nella prossima stagione.

Il compito di produrre le immagini del Perugia era svolto dal service “Provideo” di Viterbo.

La troupe, affiatatissima, disponeva di attrezzature al top: un pullman regia di ultima generazione e tutto quanto serve per garantire qualità alle immagini. I servizi andavano su Sky, sui tg sport e sulle Rubriche di settore.

I magnifici tre perugini sono Arcelli, Borghesi e Alessio Goti (in maglietta gialla nella foto), rampollo del collega e regista Rai Gino, della cui amicizia si onora l’Inviato Cittadino e il nostro giornale. Tutti e tre i “moschettieri” perugini hanno maturato una lunga esperienza sui campi di calcio e in altri sport.

Alessio ha sempre curato il calcio sui campi della serie A all’Olimpico di Roma, per seguire Roma e Lazio, al Franchi di Firenze per la Fiorentina, a Genova per il Genoa e la Sampdoria, agli stadi di Torino, a San Siro, a Napoli, Bergamo, Bologna e sui campi minori della serie B e C. Ma Alessio Goti dispone anche di un ricco bagaglio di esperienze internazionali con la motonautica, il motocross, le olimpiadi della neve a Torino, i tornei degli internazionali d’Italia al Foro Italico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Auguri, dunque, alla troupe, nella speranza che a breve possa tornare a esercitare la sua valentia al servizio della squadra del Grifo.