INVIATO CITTADINO Trasferito dall’Elce in via Settevalli il negozio di moda per l’infanzia Baby Boo

Dopo sei anni passati al bel negozio del civico 99 di via Annibale Vecchi, Valentina ha trasferito l’attività in via Settevalli 172.

“Gli anni all’Elce sono stati belli. Malgrado il difficile avvio iniziale e il periodo pandemico”, esordisce Valentina Migliorati.

“Posso contare su una clientela selezionata e molto fidelizzata”, aggiunge.

Anche perché – ma questo lo diciamo noi che possiamo vantare esperienze di famiglia sartoriali – i prodotti di Valentina sono frutto di un autentico e creativo artigianato.

È lei stessa ad avere le idee, a disegnare il modello, a farlo realizzare in un suo laboratorio. Si direbbe motivatamente: dal concept alla realizzazione pratica.

Ecco perché il suo store ha caratteristiche di unicità. Sembra, insomma, di entrare non in un negozio, ma in una sartoria. Fucina d’idee e antro di creatività.

Il brand dell’orsetto con la scritta ha trovato ampio consenso.

Accoglienza amichevole, capacità di ascolto, educazione e riservatezza. Consigli preziosi e puntuali: non solo per vendere, ma per orientare.

Ne parlammo sei anni fa, quando aprì all’Elce. Ci piace incontrarla nella nuova sede. Dotata, peraltro, di un ampio e comodo parcheggio che consente alle mamme di scendere col passeggino e col bebè. Destinato a diventare un adulto attento all’eleganza e al bon ton.

Auguri, dunque, alla cara Valentina, professionista discreta ed arbiter elegantiarum.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)