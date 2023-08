INVIATO CITTADINO Tradizioni ferragostane… monteluciane

Origini romane… cristianizzate. La definizione si richiama, con palmare evidenza, alle romane Feriae Augusti (da cui Ferragosto), in cui si scambiavano doni. Tanto che, da bambini, abbiamo sentito dire il nonno vien qua che te do l Ferragosto, intendendo una piccola mancia in denaro.

La Luminaria. A Monteluce, ieri sera, si è celebrata la “Luminaria magna”, ossia la solenne processione che si svolge dalla cattedrale alla chiesa parrocchiale.

Il basilico. Si ripete la tradizione della vendita di coccette di basilico (preparate dalle suore clarisse) nell’edicola a fianco della chiesa (foto). Anche se, a causa degli interventi di risanamento e messa in sicurezza, per qualche tempo le coccette si sono vendute nello spazio antistante la Cappella dottoriana “della Maternità”, come diciamo noi perugini.

L’origine tra storia e mito. Tale consuetudine richiama la figura e l’operato di papa Leone IV, così come documentato da un affresco nella chiesa di San Matteo degli Armeni. Tradizione vuole che il drago Basilisco (una specie di Sfinge, divoratrice di uomini) fosse scacciato da questo papa che avrebbe agitato un semplice rametto di basilico. Termine che, derivando dal greco antico, significa “erba degna di un re” e addirittura ‘magica’.

Un basilico speciale. Quello che si vende a Monteluce non si usa per cucinare e impreziosire le pietanze, ma serve per profumare l’ambiente ed è chiamato “basilico gentile”.

Le monache clarisse ne detengono il seme fin dal Medioevo per donarlo ai partecipanti alla Festa. Giacomo Santucci ne ricordava i salutari effluvi lungo via Maria Alinda Bonacci Brunamonti.

Dono come pegno d’amore. Un tempo, i giovanotti ne regalavano una pianticella come pegno d’amore all’innamorata. Analogamente a quanto accadeva col torcolo di San Costanzo, infilato al braccio come metafora della fede nuziale e di impegno al matrimonio, assunto di fronte alla comunità. A Monteluce si preferiva il torcolino all’anice, morbido e profumato. Lo mangiavano lei e lui, meglio se m mosco per uno.

La “qlazzione” al Toppo. Una volta si mangiava in comitiva al Toppo (torta al testo, pollo all’arrabbiata, baccalà in umido, pomodori ripieni, oca arrosto, patate, insalata, cocomero…) dove si teneva anche il mercato del bestiame.

La Fiera del bestiame e il pagamento dello spazio in… cacca. Se ne radunavano oltre 5 mila capi fra buoi, vitelli, vaccine, cavalli e ovini. Curiosità: il padrone del campo non pretendeva compenso, ma si accontentava del diritto di raccogliere le deiezioni, utilizzate e rivendute come ottimo fertilizzante.

La classica Fiera di Monteluce offriva croccanti, fischietti, fette di cocomero. È ormai dimenticata. Ma da qualche anno le associazioni tentano di rilanciarla.

SUGGERIMENTO LETTERARIO. Chi voglia storicizzare, e commuoversi (tutti i perugini, non solo i monteluciani), vada a rileggersi la “Ballata fra due guerre” del grandissimo Carlo Vittorio Bianchi.

E UN AUGURIO A DON LUCIANO TINARELLI. Che, ad onta dei suoi 98 anni, pare si stia rimettendo. Un augurio da quanti gli vogliono bene. E tra essi il cardinale Bassetti (da me effigiato accanto a lui in occasione del Ferragosto di un paio d’anni fa).