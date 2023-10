INVIATO CITTADINO Torna a nuova vita la Pizzeria Porta Pesa dopo un lungo periodo di chiusura

Una riapertura lungamente attesa e unanimemente auspicata dagli abitanti della Pesa e non solo.

(Foto Sandro Allegrini)

La chiusura era legata al fatto che il precedente titolare, l’albanese Erald Doko, si è trasferito negli Stati Uniti d’America raggiungendo il suocero che ha lì un’attività di ristorazione. Esattamente nello stato del New Jersey.

Peraltro, la stessa pizzeria allo Slargo della Pesa era stata aperta dal suocero di Erald, “Aldo” per amici e clienti.

Il giovane Angelo ha lavorato con Erald in quel locale e ne ha appreso i segreti.

Poi la scelta di subentrare, dopo aver rimesso in ordine e un po’ rimodernato il locale. Situato ad angolo tra via XIV Settembre e l’inizio di via Maria Alinda Bonacci Brunamonti, vicino al bar Pasticceria 2000.

In questo periodo, il nuovo gestore ha sperimentato impasti originali che adesso propone in formulazione personale e inedita.

Con la riapertura della vicina scuola Primo Ciabatti, nella adiacente piazzetta del Cedro, ci sono ulteriori opportunità di lavoro anche con gli alunni e coi docenti e dipendenti della gloriosa istituzione formativa.

Senza considerare la clientela della gente della Pesa e di Monteluce che vedono con particolare favore la riapertura di un’attività storica che riprende i giri.

Vedere quel luogo chiuso, dicono, faceva proprio tristezza.